Biden kondigt sancties aan tegen gaspijpleiding Nord Stream 2

President Joe Biden kondigde de maatregelen woensdag aan als vergelding voor de militaire druk van Moskou tegen Oekraïne.

„Ik heb mijn regering opgedragen sancties op te leggen aan Nord Stream 2 en zijn leidinggevenden”, zei Biden in een verklaring. De maatregel volgt op een eerdere beslissing van Duitsland om het controversiële project stop te zetten.

Bekijk ook: Sanctiespel met Rusland doet onze economie pijn

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz gaf aan geen certificering te zullen geven voor de ingebruikname van de pijplijn, die al is afgebouwd maar nog op formele goedkeuring van de Duitse overheid wacht.

De gaspijpleiding Nord Stream 2 is al langere tijd omstreden. De Amerikanen vrezen al langer dat Rusland zijn greep op Europa versterkt met het infrastructuurproject.

De pijpleiding had volgens planning in 2019 klaar moeten zijn. De aanleg werd eerder al opgeschort nadat de VS hadden gedreigd met sancties. Dat gebeurde nog onder het presidentschap van Donald Trump.