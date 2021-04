Waarde cryptomarkt in twee maanden verdubbeld

Bitcoin is niet alleen de bekendste digitale munt, maar ook de meest waardevolle. Eén bitcoin is bijna $59.000 waard en daarmee is die munt alleen al $1 biljoen waard.

In het kielzog van de bitcoin zijn ook andere cryptomunten sterk in waarde gestegen. Afgelopen weekeinde bereikte ether nog een recordwaarde. Die muntsoort is samen met binance coin, polkadot, tether en cardano, de tweede tot en met zesde cryptomunt qua waarde, $422 miljard waard.

De prijs van cryptomunten stijgt onder meer doordat ze steeds meer geaccepteerd worden door grote bedrijven. Zo accepteert maker van elektrische auto's Tesla bitcoin als betaalmiddel en omarmden ook betalingsbedrijven als Mastercard, Visa en PayPal digitale valuta.