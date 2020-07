Geen winstdeling voor personeel Tata Steel

Tata Steel heeft het personeel in IJmuiden eerder op donderdag ingelicht, aldus ingewijden. Bij een positief resultaat zou een deel van de winst wel over het personeel verdeeld zijn. De voorbije jaren was de winstdeling goed voor gemiddeld 7 procent van het loon. In goede tijden is weleens 20 procent extra uitgekeerd.

Personeel van Tata Steel Nederland is bezorgd over een ophanden zijnde reorganisatie, waarbij wordt gevreesd voor banenverlies. Ook het vertrek van Theo Henrar als directeur van Tata Steel Nederland, dat als ontslag wordt gezien, leidde tot woede. Bonden eisen onder meer dat er geen gedwongen ontslagen vallen. Ook mogen er geen onderdelen van Tata Steel Nederland worden verkocht. Daarnaast verzetten ze zich tegen een eventuele integratie van Nederlandse activiteiten met Britse onderdelen.

De stakingen hadden overigens geen invloed op het gepubliceerde resultaat. Dit komt omdat de acties na afloop van het boekjaar zijn begonnen. De vakbonden zijn overigens wel weer in gesprek met Tata Steel.