ABN Amro: varkensproductie daalt tot 20%

Sterren

Britney noemt zusje Jamie Lynn ’uitschot’ in boze Instagram-post

De Spears-zussen hebben het opnieuw met elkaar aan de stok gekregen. Oudste zus Britney is het er niet mee eens dat Jamie Lynn zich dankzij haar boek Things I Should Have Said ’nationale bestseller auteur’ noemt, en reageerde op haar eigen socials met een flinke tirade waarin ze haar zusje ’uitschot...