Oproep: wat doet ’Oekraïne’ met jouw energierekening?

Door Willemijn van Benthem

Amsterdam - Vrijwel ieder gezin ziet de gevolgen van de oorlog in Oekraïne vroeg of laat terug op de energierekening, maar de sterk gestegen gasprijs treft niet iedereen even hard. De Telegraaf is op zoek naar mensen die de gestegen energieprijs helemaal niet meer in hun portemonnee voelen, én naar mensen die fors moeten stoken om hun huis warm te houden, en zitten te bibberen om de nota die dat gaat opleveren.