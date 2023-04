Premium Het beste van De Telegraaf

Vooruitblik beursweek: ’We hebben de bodem voor de euro achter ons’

Door Theo Besteman Kopieer naar clipboard

Euro heeft tegen de dollar volgens valutaconsultant Argentex de bodem verlaten, maar worstelt met een echte uitbraak. De ECB en Federal Reserve kunnen het startsein geven. Ⓒ ANP/HH AEX 759.84 0.54 %

Amsterdam - De angst voor een Europese bankencrisis is even gaan liggen. Grote beleggers stappen terug in aandelen, met meer risico, nu rentes zouden gaan dalen. Met de maandag gesloten Europese beurzen vanwege de feestdagen, is de euro in de altijd actieve grote valutamarkt richtpunt voor beleggers. „We hebben de bodem voor de euro achter ons.”