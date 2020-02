Duizenden gedupeerde verliefden krijgen geld terug

Dat maakt de ACM vrijdag, op Valentijnsdag bekend.

Eerder maande de consumentenwaakhond de bedrijven achter zeventien datingsites met nepprofielen dat zij duidelijker moesten zijn over hun verdienmodel. Er zijn nog steeds websites die dat niet zijn en consumenten dus misleiden, meldt de ACM. Wie zich misleid voelt, kan zich melden bij het consumentenportaal van de dienst: ConsuWijzer.

Gespiegelde foto’s

De Telegraaf deed eerder onderzoek naar de mensen achter deze websites. Voor de profielen worden vaak foto’s van Amerikaanse datingsites gebruikt, die worden gespiegeld zodat zoekmachines de herkomst niet meer kunnen vinden.

Professionele chatoperators beantwoorden uit naam van duizenden ’vrijgezellen’ berichten van verliefde mannen en vrouwen. Zij proberen diegene zo lang mogelijk aan de praat te houden. Gebruikers van de websites betalen soms wel meer dan een euro per bericht dat zij sturen.

Niet illegaal

Dat is niet per definitie illegaal. Wél moet een ’datingsite’ waar dus tegen betaling gechat kan worden met een illusie hier transparant over zijn. Een chatoperator moet desgevraagd toegeven dat hij of zij niet de persoon is op de foto. Kwetsbare consumenten moeten actief worden gewaarschuwd.

Wie de afgelopen jaren geld is kwijtgeraakt aan deze websites kan via de ACM zijn geld terugkrijgen van de misleidende bedrijven. Inmiddels hebben ongeveer 2500 consumenten zich gemeld. Zij hebben samen ruim €2 miljoen aan compensatie gekregen. Dat is gemiddeld zo’n €800 per persoon, maar sommigen hebben wel tienduizenden euro’s teruggekregen.

Te mooi om waar te zijn

In zijn algemeenheid kunnen vrijgezellen ervan uitgaan dat als zij moeten betalen voor berichten die zij willen sturen, zij praten met een professionele chatoperator. Achter een foto van een mooie jonge vrouw kan heel goed een oudere man zitten. Ook als profielen te mooi lijken om waar te zijn, dan zijn ze dit ook.

De chatoperators zijn erin getraind om hun klanten de illusie te geven dat er ooit een echte ontmoeting gaat plaatsvinden, maar dat is nooit het geval. Ook dat is dus een rode vlag.