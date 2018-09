Pré voor inflatiebestendige obligaties

Dat stelt Andy Howse, manager vastrentende waarden van het grote Londense beleggingsfonds Fidelity. Volgens hem is het een kwestie van tijd voordat de vele honderden miljarden die de centrale banken in de VS en Europa in de economie hebben gepompt, hun weg gaan vinden in de reële economie. Dat leidt dan op termijn tot meer inflatie.

Howse krijgt van tal van pensioenfondsen steeds dezelfde vraag, beleggen in Duitse of Nederlandse staatsobligaties is dan wel veilig, maar het levert ook minder op dan de inflatie. „De groei in Europa blijft laag en dus zal de ECB de rente ook laag houden, in de eurozone verandert er daarom dit jaar niet veel. Wie een beter rendement wil, moet buiten de eurozone kijken: Noorwegen, Zweden, maar ook Canada en Australië. Die laatste twee landen hebben bovendien het voordeel dat ze rijk zijn aan bodemschatten.

Ook obligaties van multinationals zijn een goede keuze, die zijn vaak ’safer’ dan staatsobligaties, ook al omdat die bedrijven overal in de wereld actief zijn en dus een goede spreiding van belangen hebben. Vaak bieden deze ’corporate bonds’ ook inflatiebescherming aan via een flexibele coupon die met de inflatie meebeweegt,” aldus Howse.

