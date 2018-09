Fed zag pas laat bedreiging in huizencrisis

De toestand op de financiële markten was wel het hoofdthema van een bestuursvergadering van de Fed op 7 augustus 2007. De bestuurders besloten evenwel dat er onvoldoende aanwijzingen waren dat een ernstige crisis aanstaande was. Nog geen 3 dagen later moest de Fed voor het eerst ingrijpen door extra liquiditeit in de financiële markten te pompen.

De escalatie van de problemen op de woningmarkt vormde een jaar later de aanzet tot een wereldwijde financiële crisis. De effecten van die crisis en de recessie die er het gevolg van was, werken nog altijd door.