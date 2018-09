Ook steeds meer hoogopgeleiden werkloos

Het verwoestende effect van een economie die sinds medio 2008 vrijwel constant onder druk staat is duidelijk op de arbeidsmarkt, zo bleek gisteren maar weer uit cijfers van CBS en UWV. Eind vorig jaar zaten 571.000 Nederlanders zonder baan, zo bleek gisteren uit cijfers van het CBS en UWV.

Dat is 7,2% van de beroepsbevolking, tegen 5,8% eind 2011. Ter illustratie: per maand kwamen er vorig jaar gemiddeld 10.000 werklozen bij en in de bouwsector steeg het aantal ww-uitkeringen met 70% in een jaar tijd. „Bedrijven verwachten niet langer dat het op korte termijn beter wordt”, zegt Rob Witjes, hoofd arbeidsmarktinformatie van UWV. „Naarmate de malaise langer duurt, komt iedereen aan de beurt”, zegt Rob Witjes, hoofd arbeidsmarktinformatie van UWV. „Nu dus ook meer hoogopgeleiden en oudere werknemers.”

Eind 2012 telde ons land ruim 340.000 ww-uitkeringen. Witjes denkt dat dit aan het eind van dit jaar zal zijn opgelopen tot 375.000 à 380.000.„Maar er zijn ook nog steeds banen op de markt, dankzij onze flexibele arbeidsmarkt”, ziet directeur André Timmermans van UWV Werkbedrijf nog een lichtpuntje. „En misschien is het niet meteen de droombaan, maar dat moet dan de volgende baan zijn. Op het moment dat je aan de slag bent ontwikkel je je in elk geval beter dan wanneer je niet aan het werk bent. Ons motto is dan ook: grijp die kans.”

Directeur André Timmermans van UWV Werkbedrijf vindt dat er meer actie ondernomen moet worden. Hij pleit voor een ’pact’, samen met het rijk, gemeenten, sociale partners en onderwijsinstellingen. Meerdere problemen op de arbeidsmarkt moeten tegelijk aangepakt worden.„Om te laten zien: we leggen ons er niet bij neer.”

Het kabinet is in gesprek met sociale partners om afspraken te maken over de modernisering van de arbeidsmarkt en de aanpak van werkloosheid. Wat Timmermans betreft moet het pact onderdeel zijn van de lopende gesprekken tussen kabinet en sociale partners. Zo moet er gezorgd worden dat de vacatures ook bereikbaar zijn voor werklozen. Oók het werk dat alleen via sociale media wordt aangeboden. Daarnaast is werk-naar-werkbegeleiding belangrijk. Gisteren kwamen de resultaten naar buiten van proeven met negen werk-naar-werkprojecten. Daaraan deden 680 veelal oudere werknemers mee. Van hen vond 60% weer werk, zij het vaak tijdelijk.Minister Asscher (Sociale Zaken) toonde zich enthousiast over de resultaten.