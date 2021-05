’Vaklui tekort voor energietransitie!’

Van Brakel is directeur van Cleantech Regio. Dit is een samenwerking tussen onderwijs, bedrijven en overheid voor milieubewuster leven in de driehoek Apeldoorn-Deventer-Zutphen.

Hij voorziet een tekort aan vaklieden: ,,Laten we als ouders niet alleen ervan uitgaan dat leerlingen minstens een havo-diploma moeten halen. Laten we hen ook leren om met hun handen te werken!” Van Brakel constateert: ,,We hebben een verouderd beeld van wat we moeten leren om klaar te zijn voor de toekomst.”