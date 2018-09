Géén cyclisch herstel, wél kansen  

Optimisten hopen stiekem op terugkeer van ´n stevige voorjaarsrally zoals die in de jaren-90 gewoon waren, of dromen van een aanstaande campinghausse (1997).

Koersstijgingen van vele procenten tegelijk, waren heel gewoon en pasten bij een economie die met gemak 3-4% groeide. Kan de beurs ook nu weer in die mate omhoog? Alles kan, we staan immers met een AEX van 350 op krek de helft van het topjaar 2000. Dus, waarom niet.

Koersen bewegen grillig. In 2011, toen de winsten van bedrijven nog duidelijk toenamen, steeg de beurs niet; deze daalde zelfs. In 2012 stond de winstgevendheid van BV Nederland onder druk; maar ondanks alle euro-ellende en werkloosheidstoename steeg de AEX-index met 9,7%. Nu, begin 2013, trekken veel analisten het lijntje door en verwachten dat de index gemakkelijk met hetzelfde percentage kan doorstijgen (richting 380). Dat zal dus niet gebeuren; de consensus komt zelden of nooit uit.

Het zou zeer positief zijn als de index zou stijgen, terwijl de economie voor het 2 jaar op rij krimpt. Daarbij zal 2014 een groei tonen welke vroeger het predicaat recessie zou dragen. Om het lijntje door te trekken en in extreem guur weer de koersen te zien oplopen, is dom optimisme. Veel grootbanken hebben allerlei cyclische aandelen bovenaan hun lijstje staan als verwachte ‘outperformers’.

Nu, dat kan vanwege de ruim-geld-politiek van de ECB kortstondig gebeuren. Maar of cyclische aandelen, tegen de draad in van dalende winsten (2012-2014), blijven oplopen is zeer de vraag. Beter en veiliger is om in dit weertype te blijven beleggen in bewezen kwaliteit: Unilever, Procter&Gamble.

Groot risico…

Dé grootste blokkade in de weg naar economisch herstel is het ontstaan van Zombiebedrijven(banken). Dat zijn bedrijven die ternauwernood rondkomen en zich nog net kommeren om het bijplempen van geld in de noodlijdende pensioenkas, maar niet genoeg winstgevend zijn om te investeren in de toekomst van het bedrijf. De extreem lage rente zorgt ervoor dat Japanse taferelen ontstaan, waarin deze marginaal renderende bedrijven door zwak gekapitaliseerde (zombie)banken overeind gehouden worden.

Het kost hen immers nu geen pijn; zou de rente op een normaal niveau liggen, dan had sanering allang plaatsgevonden. Het openhouden van zombiebedrijven, zodat banken niet de financiering van nieuwe innovatieve mkb-initiatieven ter hand kan nemen, is nu hét grote gevaar. Europese overheden kijken te gemakkelijk weg van deze financieringsproblemen. Dinosaurussen dienen het loodje te leggen en ruim baan voor de beweeglijke innovatieve zoogdieren!

…kansen te over!

Maar niet getreurd, al zal 2013-2014 geen groei opleveren, er zijn altijd niches en bedrijfssegmenten die ‘n opvallende groei genereren. Ondernemend Nederland richt zich daarop. De medische sector biedt kansen te over; innoveren is een must, want het toekomstige gat tussen verwachte kosten en opbrengsten is oorverdovend groot. ‘Startups’ in Leiden, Maastricht komen steeds vaker met slimme oplossingen om goedkoper en efficiënter te werken.

De voedingssector, universiteit Wageningen; het aantal R&D-banen neemt hier toe, ondermeer bij Danone-Numico en DSM. ‘Nanotech’, het kenniscluster in Eindhoven; ASML, ASMI , VDL zijn bedrijven die in deze Hightech aan de weg timmeren. Intel nam zelfs een 10%-belang in ASML, en om het bezit van de knowhow van ASMI wordt stevig gevochten. Toeleveringsbedrijven in Nederland en Vlaanderen kunnen de innovatiesnelheid van ASML nauwelijks bijbenen. Maar ook hier kansen genoeg. ‘Material Valley’, TU-Twente, waar de ontwikkeling van nieuwe innovatieve materialen ontspruit.

Midcapper’s Tencate en TKH scoren gretig op dit vlak; regionale toeleveranciers spinnen hier garen bij. Het kenniscluster waterbouw, met z’n grote infrastructurele projecten, is wereldvermaard. Boskalis, Arcadis zijn bedrijven die uitblinken in het ‘schrijven’ van ‘spannende jongensboeken’ in verre landen. Boskalis is uniek in zijn soort en scoort vooral in Azië, Afrika en Zuid-Amerika. Arcadis richt zich op de VS. Dit kenniscluster heeft een orderportefeuille, groter dan ooit tevoren. Alternatieve energie; de target 20% in 2020 was enkele jaren geleden het streven. Nu is 4% bereikt!

Na windenergie zal komende periode vooral zonne-energie veel werk genereren voor ondernemend Nederland. Enorme omzetgroei licht in het verschiet voor ondernemende installateurs. Zelfs zonder subsidie is dit segment nu al winstgevend. En voor alle sectoren geldt dat exportkansen naar landen als Indonesië en India niet gemist mogen worden daar in 2013 de groei er ergens tussen de 6-7% ligt.

Zelfs de VS biedt ondernemers groeikansen. Wel moet de ECB minder klunzig met statements strooien alsof de eurozone reeds uit de problemen is en geen renteverlaging behoeft. De dollar op 1,34 schreeuwt om een renteverlaging in de eurozone. Het is wereldwijd de enige regio die niet groeit; toch stijgt onze munt in waarde. Worden we bestuurd door zombies?

R. Melchers, financieel analist MILK Kennis en Kapitaal groep