Modemerk Scotch & Soda maakt doorstart onder Amerikaanse vleugels

Volgens curator Jasper Berkenbosch behoudt „een vrij grote groep werknemers” hun baan.

De Nederlandse tak van Scotch & Soda ging vorige week failliet. De buitenlandse winkels werden daardoor niet geraakt, maar volgens curator Berkenbosch konden de twee niet zonder elkaar. Hij was dan ook op zoek naar een partij die interesse had in beide kanten van het bedrijf. In Nederland telt Scotch & Soda circa dertig zaken en achthonderd medewerkers, wereldwijd gaat het om ongeveer 260 winkels en zo’n tweeduizend werknemers. Verder wordt de kleding van het merk in zo’n 7000 winkels wereldwijd verkocht.

Berkenbosch noemt Scotch & Soda een „echt Amsterdams merk”, waarvan de kleding volgens hem ook in Amsterdam zelf wordt ontworpen. Blue Star Alliance wil daar niet aan tornen. „Scotch & Soda is een chique, eigentijds lifestylemerk dat staat voor de vrije geest van Amsterdam en ook als zodanig wordt herkend door consumenten overal ter wereld”, aldus operationeel directeur Ralph Gindi van het Amerikaanse bedrijf.

Pas als de overname is afgerond zal Bluestar definitief bepalen in welke markten Scotch & Soda actief blijft, Dan zal ook pas duidelijk worden hoeveel banen er zullen verdwijnen en waar.