Fipronilverdachten voor de rechtbank

De twee verdachten Martin van de B. en Mathijs IJ. zullen zelf overigens niet op de zitting zijn. De twee wordt verweten opzettelijk het verboden middel fipronil te hebben toegepast bij de bestrijding van bloedluis, waardoor 3,5 miljoen kippen moesten worden geruimd en miljoenen fipronileieren moesten worden vernietigd.

Ruim 350 getroffen kippenboeren hebben volgens de sector €100 miljoen schade. De commissie Sorgdrager die onderzoek deed naar de fipronilaffaire, kwam in 2018 tot een schadepost van zeker €70 miljoen.

Bekijk ook: Luizenbestrijders aansprakelijk voor schade fipronilschandaal

Boeren schieten waarschijnlijk weinig op met deze rechtszaak, ook niet als de twee verdachten gestraft worden. „Deze zaak doet mij niet zoveel, want zij zijn kale kippen. Er valt helemaal niets te halen bij die twee”, zegt pluimveehouder Gerda Briene, wiens bedrijf slachtoffer was van de fipronilaffaire en waar zij in 2018 een boek over publiceerde.

Om eventuele schade vergoed te krijgen loopt nu nog een hoger beroep bij het gerechtshof in Den Haag. De boeren willen geld van de Staat. Uit het rapport van de commissie Sorgdrager blijkt dat de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) al ver voordat er werd ingegrepen op de hoogte was van de aanwezigheid van fipronil bij de bestrijding van luizen bij kippen. De toezichthouder heeft echter gewacht met optreden, omdat de dienst bezig was met het verzamelen van bewijs. Daardoor zijn meer boeren dan nodig slachtoffer geworden van de praktijken van Chickfriend.