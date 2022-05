Premium Het beste van De Telegraaf

Onderzoek ABN naar vastgoed: hoge kosten en grote vraag Woningzoekenden op huurmarkt in de kou met rem op aanbod nieuwbouw

Amsterdam - Het wordt steeds moeilijker om in Nederland een woning of appartement te huren. In steden als Utrecht, Arnhem, Den Bosch en Apeldoorn is de situatie nijpend. Projectontwikkelaars stellen nieuwbouwprojecten uit vanwege de snel stijgende kosten van mensen en materialen. Ook komt de stroom van toeristen en expats weer op gang, waardoor veel vaak duurdere woonruimte aan de neus van woningzoekenden voorbij gaat.