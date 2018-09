Grondstoffen kansrijk als economie oppikt

Een opleving van de wereldeconomie is dan echter wel noodzakelijk. En hoewel de Amerikaanse economie verrast met een mogelijke groei en China een verbetering laat zien, zullen de aanhoudende zorgen over de Eurozone op de markt blijven drukken.

Echter, elke opleving van de vraag zou extra aanbod tot gevolg moeten hebben, vooral in cyclische grondstoffen zoals energie en industriële metalen. Nieuwe productietechnieken (schalieolie in de VS) en groeiende mijnbouwcapaciteit zouden de angst voor elke vorm van tekorten in aanbod helpen moeten verzachten.

Aangezien we niet verwachten dat de wereldeconomie plots gaat groeien richten we onze focus op grondstoffen waar het aanbod beperkt is en grondstoffen die profiteren van een ruim aanbod. We denken dan aan edele metalen, graan en sojabonen en koffie.

Oliemarkt vult reserves aan

De oliemarkt zal begin dit jaar waarschijnlijk eenzelfde beeld laten zien als we zagen in de tweede helft van 2012. Brent lijkt niet weg te kunnen bewegen van de $111 per vat, de gemiddelde prijs van de afgelopen twee jaar. Als er productieonderbrekingen optraden werden die door Saoedi-Arabië opgevangen met productieverhogingen.

Verder steeg de Amerikaanse productie met een record van 766.000 vaten per dag tot het hoogste niveau in 15 jaar. In Irak stabiliseerde de situatie waardoor daar de productie steeg en voor de komende jaren wordt een verdere productiestijging verwacht.

Maar onderbrekingen in de aanvoer zullen ook dit jaar weer optreden en dat helpt de prijs van een vat Brent olie niet verder te laten verzwakken tot ruim onder de $100 per vat. Waar consumenten en producenten vooral om smeken is stabiliteit.

Al met al denken wij dat de markt verder zal normaliseren. De prijs van en vat Brent olie zal in het eerste kwartaal schommelen tussen $105 en $115, met het grootste risico aan de onderkant. Alleen een escalatie rond Iran’s nucleaire intenties is zo ongeveer het enige dat dit scenario zou kunnen veranderen.

Goud en zilver zoeken impulsen

Vooral goud en zilver hadden eind vorig jaar wat last van verkoopdruk. Maar wij zien voor begin dit jaar weer verruiming door de centrale banken in de VS, Japan en Europa, terwijl andere mogelijk later volgen. Het grootste risico daarbij is dat de Amerikaanse economie zich sterker dan verwacht ontwikkelt en de banengroei de verwachtingen zal overtreffen. Dat zou een einde kunnen maken aan het open einde van de kwantitatieve verruiming en zou de rente laag houden.

Beleggers in goud via Exchange Traded Products hebben hun posities desondanks vergroot, in contrast met futures-beleggers die hun posities afbouwden. Zij zouden weer in de markt kunnen stappen als het technische plaatje verbetert. Maar ook centrale banken (vooral in opkomende landen) zullen waarschijnlijk netto kopers zijn, vooral bij dips in de koers.

In lijn met goud

Ondanks een hogere volatiliteit presteerde zilver ongeveer in lijn met goud en zal dat ook blijven doen. De verhouding tussen de twee metalen bleef binnen de range van 51 tot 55, waarbij zilver het slechter deed bij hogere verhoudingen. Wil zilver het beter doen dan goud, moet de ratio onder de 51 komen en daarvoor hebben we een opleving in de industriële vraag nodig. Maar ook een duidelijke uitbraak van goud boven de zware weerstand van $1.800 zou helpen.

Wij zien goud in het eerste kwartaal niet boven de $1.800 komen. Dat zou pas later in het jaar kunnen gebeuren. Ons koersdoel ligt op $2.075, maar we zijn ons bewust van de risico’s, zoals een verdere verzwakking door een langdurig gebrek aan vertrouwen.

Ole Hansen is grondstofstrateeg bij Saxo Bank. Hij is specialist op het gebied van grondstoffen: energie, (edel)metalen en landbouwproducten.