In totaal zijn via het participatieprogramma 261.662 aandelen in handen gekomen van het personeel van Accsys. Het bedrijf heeft in totaal ruim 433 miljoen aandelen uitstaan.

