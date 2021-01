’Voordeelverpakking in supermarkt vaak duurder’

Van bier en appelmoes tot kaas en inlegkruisjes. Bij veel supermarkten loont het niet om een groot- of voordeelverpakking te kopen. „Het voordeel gaat bij die producten dus naar de supermarkt”, zo is te lezen in de nieuwste editie van de Consumentengids.

Voor acht producten rekende de Consumentenbond uit hoeveel meer je betaalt als je groot inkoopt. Vooral Plus maakt het bont met inlegkruisjes ’New way normaal’. Die kosten per stuk in een voordeelpak van 60 stuks 29% meer dan in een standaardpak van 32 stuks. „Kleine verpakkingen zijn dus soms goedkoper, maar de milieubelasting is relatief zwaar;” schrijft de bond.

Twee kwaden

Dat geldt ook voor bijvoorbeeld kleine appelmoespotten, waarvoor meer glas nodig is dan voor een grote, of een plastic verpakking voor slechts vier plakjes kaas. „Zo moeten klanten dus kiezen tussen twee kwaden. Een duurdere voordeelverpakking met minder milieu-impact of een goedkopere kleine verpakking met een onnodige zware milieubelasting”, schrijft de Consumentenbond.

Er zijn vaak ingewikkelde rekensommen nodig om de prijzen te kunnen vergelijken. Supermarkten zijn verplicht eenheidsprijzen per eenheid, kilo of liter van een product aan te geven. Die staat meestal in kleine lettertjes op het kaartje op het schap. Online is het vaak zoeken, merkte de Consumentenbond. Ook trof de bond foute eenheidsprijzen aan.

Multipacks

Vooral Jumbo verkoopt volgens de bond online veel multipacks met meerdere producten van van een regulier formaat, zoals een kartonnen tray met twaalf potten pindakaas of appelmoes. „Zo'n grootverpakking kost per kilo net zoveel als een losse pot. Je bespaart er dus niets mee.” Dat is vaak wel het geval als je bijvoorbeeld een grote pot pindakaas koopt in plaats van een kleine, schrijft de bond.

Verder kocht de bond bij Hoogvliet anderhalve kilo vastkokende aardappelen voor €1,99. Die waren per kilo 22% duurder dan in een zak van 1 kilo (€1,09). Bij Albert Heijn betaalden de onderzoekers voor een tray met 24 blikjes Radler 0,0% citroen €18,99, omgerekend per liter 22% meer dan in een verpakking van zes stuks voor €3,89.