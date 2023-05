Staalmaker Aperam ziet resultaat afkoelen in ’uitdagende’ markt

Dat meldt het Midkap-fonds woensdag voorbeurs. Analisten gepeild door Bloomberg rekenden vooraf op een nettoresultaat van €59,7 miljoen. Dat kwam met €132 miljoen wel boven verwachting uit, ondanks een daling met 29% over het jaar vergeleken.

De verkopen zouden op €1,82 miljard belanden in de berekeningen van marktvorsers, Aperam troefde die verwachting af met €1,88 miljard omzet in het eerste kwartaal. Al was die op jaarbasis 17% lager.

Voor het tweede kwartaal seint ceo Timoteo Di Maulo een ’licht hoger’ bedrijfsresultaat en een ’marginaal’ hogere schuld door.

Aperam, met ruim 10.500 werknemers wereldwijd, levert roestvrij staal dat sterk is en weinig slijt en in auto’s, keukens, blikjes en bijvoorbeeld warmtepompen wordt verwerkt.

’Veerkrachtig’

In het vierde kwartaal waren omstandigheden nog slecht, aldus het concern zelf, vanwege de recessievrees en afbouw van voorraden. Daarbij zei Di Maulo wel „dat we de bodem hebben gezien.” In het vierde kwartaal ging het om een aangepast bedrijfsresultaat of ebitda van €129 miljoen, bij €1,6 miljard omzet.

Volgens het bedrijf gaat het voor het eerste kwartaal om een ’veerkrachtig bedrijfsresultaat’ dat voor een solide cash flow zorgde in een ’uitdagende’ markt. Het bedrijf met woensdag €2,57 miljard marktwaarde boekte vorig jaar €8,2 miljard omzet. Voor dit jaar verwacht de markt €7,3 miljard omzet.

Begin dit jaar was in Europa volgens cijfers van World Steel Association sprake van een daling van 15,2% aan staalproductie voor de 27 landen van de Europese Unie ten opzichte van een jaar eerder.

Aperam mikt voor de lange termijn op €500 miljoen aan aangepast bedrijfsresultaat, €300 miljoen boven het vorige jaar.

Achterblijver

Het aandeel heeft zes koopadviezen, 4 houden en 2 verkoopaanbevelingen. Gemiddeld hebben ze een koersdoel van €39,48 per aandeel. Dinsdag sloot het fonds bij €32,92. Het is een achterblijver op het Damrak, waar het dit jaar ruim 6% verloor en de AEX 9% omhoog ging.