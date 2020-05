Column: 4 mei herinnert ons te blijven nadenken

De twee minuten stilte op 4 mei zijn om te herdenken, maar ook om te blijven nadenken. Ⓒ ANP

Deze column verschijnt op 4 mei. We staan stil bij verlies en vrijheid. Samen met fijne collega Leike van Oss geef ik een online masterclass over het leven en werk van filosofe Hannah Arendt. Om te leren, te herdenken, en vooral te blijven zelf-denken. Haar werk is dezer dagen misschien wel belangrijker dan ooit.