Microsoft: Call of Duty blijft op PlayStation

Over de overname van de gamesstudio is de laatste tijd veel ophef omdat Microsoft met de Xbox zijn eigen spelcomputer heeft en toezichthouders bang zijn dat spellen van Activision Blizzard straks alleen nog maar voor die eigen console zullen verschijnen.

"We kijken uit naar een toekomst waarin spelers wereldwijd meer keuze hebben om hun favoriete games te spelen", verklaarde Spencer zondag op Twitter. Hiermee lijkt hij critici gerust te willen stellen dat de overname van Activision Blizzard, waarmee $69 miljard is gemoeid, niet leidt tot minder concurrentie in de sector.

Hoger beroep

In februari sloot Microsoft ook al een deal met rivaal Nintendo over het spel Call of Duty. Dat zou de komende tien jaar beschikbaar zijn voor Nintendo-spelcomputers. Bovendien moeten nieuwe spellen uit die reeks bij Nintendo op dezelfde dag verschijnen als de versies voor Microsofts spelcomputer Xbox.

De overname van Activision Blizzard blijft de gemoederen bezighouden. Vrijdag nog werd een verzoek van de Amerikaanse Federal Trade Commission om Microsoft tijdelijk te beletten de overname van Activision Blizzard af te ronden, afgewezen door een Californische rechter. De Amerikaanse toezichthouder had om de tijdelijke blokkering gevraagd nadat een rechter eerder had geoordeeld dat Microsoft mag doorgaan met de overname van het gamebedrijf. De FTC is het niet eens met dat besluit en wacht nog een hoger beroep af.

Britse bezwaren

Microsoft is ook nog steeds verwikkeld in een strijd met de Britse toezichthouder CMA. Die sprak in mei een veto uit over de deal. Mogelijk lukt het nog wel om de Britse waakhond op andere gedachten te brengen. Volgens persbureau Bloomberg, dat zich baseert op ingewijden, overwegen Microsoft en Activision Blizzard een deel van de controle over hun cloudgaming-activiteiten in het Verenigd Koninkrijk op te geven om concurrentiebezwaren weg te nemen. De Europese Commissie ging eerder al wel akkoord met de grootste overname ooit in de gamingindustrie.