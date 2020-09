’Nederlandse wijnen worden steeds beter’

„In totaal produceert Nederland rond de 1,2 miljoen flessen wijn”, vertelt Jules Odekerken, voorzitter van de stichting Promotie Limburgse Wijnen. „Met ongeveer 135 commerciële wijngaarden op zo’n 250 hectare grond blijft Nederland nog wel een dwerg in de wijnwereld wat betreft volume.”

Odekerken: „De meeste Nederlandse wijngaarden zijn kleinschalig en zetten in op kwaliteit. De betere wijnen worden dan ook vaak in de betere restaurants geschonken. Je vindt Nederlandse wijn niet zo snel in de supermarkt.” De consument kan de Nederlandse wijn kopen bij de wijngaard zelf of online.

Kirsten Abels, directeur van wijndomein Holset beaamt dat. „Wij verkopen ongeveer de helft aan de horeca, en de helft vanuit de wijngaard aan mensen die langskomen of online.”

Veel Nederlandse wijnboeren zijn innovatief, vertelt Beurskens. „Een voorbeeld daarvan is het creëren van nieuwe druivenrassen, zoals de Souvignier Gris en de Cabernet Cortis.” Zelf onderzoekt Beurskens op zijn domein nieuwe technieken om wijnbouw duurzamer te maken. Volgens Petro Kools, eigenaar van toprestaurant Da Vinci in Maasbracht, investeren Nederlandse wijnboeren ook in nieuwe productietechnieken, met name om de wijn te verbeteren en de productie duurzamer te maken.

Limburg produceert ongeveer een derde van alle Nederlandse wijn. In de provincie bestaan veel initiatieven om de Limburgse wijnen onder de aandacht te brengen, waaronder de Limburgse Wijnweek die start op zaterdag. Woensdag wordt Kools aangesteld als de ambassadeur van ’Limburgse wijnen 2020’.