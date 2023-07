Kleiner potje STAP-opleidingsbudget (nog) sneller leeg

Alle €20 miljoen aan overheidssubsidie voor scholingen was nog geen twee uur na de opening vergeven aan ruim 24.000 mensen. Bij de vorige aanvraagperiode, in mei, waren nog ruim 38.000 geïnteresseerden de gelukkige

Ruim 187.000 Nederlanders, meer dan de vorige keer, hadden volgens uitkeringsinstantie UWV een voorinschrijving gedaan om kans te maken op het STAP-budget. Op het hoogtepunt stonden er maandagochtend na 10.00 uur zelfs 275.000 apparaten in de wachtrij. Om 11.45 uur was het geld op. Op 1 mei ging het loket na zo'n drie uur dicht.

Laatste keren

Het kabinet had voor deze periode €20 miljoen in plaats van €34 miljoen beschikbaar gesteld om zo voor later dit jaar nog wat meer budget over te hebben. Voor de laatste maanden van de regeling, die in 2024 niet terugkeert, mag het opleidingsbudget alleen nog worden gebruikt voor bijscholing voor de arbeidsmarkt. Het lukte de overheid niet om die eisen al voor deze aanvraagperiode in te voeren, waardoor een deel van het geld voor juli later dit jaar wordt uitgekeerd.

Kritiek

De subsidie van maximaal €1000 is veel bekritiseerd omdat deze werd gebruikt voor snoepreisjes en cursussen die niets met werk te maken hebben. Daarom zijn de eisen meerdere keren aangescherpt. In het voorjaar besloot het kabinet om er per 2024 mee te stoppen.