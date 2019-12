Eerste ECB-vergadering onder Christine Lagarde

Christine Lagarde. Ⓒ AFP

FRANKFURT (ANP) - De Europese Centrale Bank (ECB) houdt donderdag zijn eerste rentevergadering onder leiding van de nieuwe president Christine Lagarde. De aandacht op de financiële markten zal vooral uitgaan naar eventuele opmerkingen in haar persconferentie over het monetaire beleid van de ECB in de toekomst.