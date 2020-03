Zuid-Afrika domper voor Royal HaskoningDHV

Evengoed toonde het bedrijf zich tevreden. De impact van het coronavirus op de resultaten bleef volgens de onderneming vooralsnog beperkt, maar dat zal de komende tijd naar verwachting anders worden.

HaskoningDHV zette vorig jaar een omzet van 637,2 miljoen euro in de boeken. Dat was 4 procent meer dan een jaar eerder. De winst zakte van 12,7 naar 9,2 miljoen euro. De problemen in Zuid-Afrika zorgden voor een kostenpost van 11 miljoen euro.

’Opknapbeurt’

Topman Erik Oostwegel zegt dat de grootste kosten voor de „opknapbeurt” in Zuid-Afrika zijn genomen, maar dat ook in het lopende boekjaar sprake zal zijn van enig effect. „Een kleine overloop in dit jaar”, benadrukt hij desgevraagd. HaskoningDHV verdient overigens het meeste van zijn geld in Nederland, waar de prestaties vooralsnog solide zijn. In het Verenigd Koninkrijk, ook een grote markt voor het bedrijf, presteert HaskoningDHV ondanks de brexit steeds beter.

De komende tijd zal het ingenieursbureau blijven inzetten op investeringen in onder meer digitalisering en innovaties. Zeker gelet op de gestelde klimaatdoelen ligt er volgens hem een schone taak weggelegd voor het bedrijf. Ook blijven mensen door HaskoningDHV geschoold worden. Financieel directeur Jasper de Wit wilde niet zeggen hoeveel geld met de investering in de organisatie en de eigen mensen, is gemoeid. „Maar het houdt niet op bij 1 miljoen”, verzekerde hij.

Coronavirus

Tot afgelopen weekend zei het bedrijf nog niet heel veel last te hebben van de impact van het coronavirus. Het gaat dan volgens Oostwegel om de directe effecten. In Australië werd een ontwerp van een werf aangepast, omdat de oorspronkelijke constructie in China niet kon worden gemaakt.

Ondanks het uitblijven van grote problemen begrijpt Oostwegel dat ook HaskoningDHV niet geheel ontkomen zal aan de onrusten en grote onzekerheid op de markten momenteel. Een aantal klanten heeft al aangegeven problemen in de leveringsketen te ondervinden of kampt op een andere manier met moeilijkheden. „We houden de ontwikkelingen nauwgezet in de gaten en zullen indien nodig maatregelen nemen”, aldus de topman.