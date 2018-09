'Bonussen Credit Suisse verder omlaag'

In 2009 bedroeg de pot voor bonussen bij Credit Suisse nog 6,9 miljard franc. Dat was 5 miljard in 2010 en 3 miljard in 2011. Voor 2013 worden de bonussen volgens Der Sonntag verder verlaagd tot 1,8 miljard franc. De details over de verlaagde bonussen worden eind deze maand bekendgemaakt aan het personeel, aldus de krant.

Voor de 20.000 zakenbankiers van Credit Suisse wordt volgens Der Sonntag meer dan 1 miljard franc vrijgemaakt voor bonussen. De 14.000 private bankers van Credit Suisse krijgen in totaal 400 tot 500 miljoen franc, meldde de krant.