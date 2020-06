Apple als eerste $1500 miljard waard

Het aandeel steeg 2,6% tot $351,88 per stuk.

Afgelopen weken koerste de door Steve Jobs opgerichte grootmacht uit Cupertino al richting een all time high. Apple doorkruiste in augustus 2018 als eerste bedrijf de grens van $1000 miljard marktwaarde.

Analisten zijn momenteel zeer te spreken over de toekomstige waarde van Apple, dankzij zijn nieuwe smartphones in de markt van snellere 5G-netwerken en uitbreiding in de Aziatische markt.

Sinds januari, inclusief de coronacrash, dikte het aandeel Apple met 14% aan. In een jaar tijd steeg het aandeel, dat al eens werd geflitst, met 75% in waarde. September vorig jaar meldde Apple een jaaromzet van ruim $240 miljard. Analisten verwachten dat die omzet min of meer gelijk blijft dit jaar om richting $300 miljard in 2021 door te stijgen.

Naar $2000 miljard

Evercore ISI-analist Amit Daryanani verwacht dat Apple binnen vier jaar naar een beurswaarde van $2000 miljard zal doorstijgen.

Apple meldde voor consumenten goed nieuws: het heropent zijn Nederlandse en Japanse Apple Stores op woensdag 10 juni.

De waarde van Apple werd eerder nog gedrukt door nieuwe klachten over beperking van de concurrentie en door het nieuws dat zijn nieuwe iPhones vertraging zouden oplopen. Een toenemend deel van de marktwaarde wordt volgens analisten bepaald door zijn diensten, terwijl de invloed van de altijd sterke iPhone-verkopen aan het afnemen is. In China sneden retailers in de prijs voor iPhones.

Apple maakt zich achter de schermen ook op voor live streams van concerten. Zijn App Store-verkopen blijven stijgen en de achterstand op Netflix wordt ingelopen. Momenteel zou het volgens Bloomberg overwegen om zoekmachine DuckDuckGo, het kleine alternatief voor Google dat door Apple-medeoprichter Steve Wozniak als reclamevrij wordt gepromoot, te kopen.

Vernieuwing

De techreus kondigt later deze maand volgens Bloomberg tijdens zijn ontwikkelaarsconferentie WWDC aan dat het eigen chips gaat gebruiken in zijn Mac-computers en Macbook-laptops. Volgend jaar zouden dan de eerste computers met Apple-chips op de markt moeten komen. Apple ontwerpt al jaren zelf de chips die het bedrijf gebruikt in de iPhone en de iPad. Voor de computertak vertrouwde het bedrijf op chips van Intel. Dat verandert volgend jaar.