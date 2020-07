Medewerkers Wehkamp begonnen met staken

De komende dagen leggen ook medewerkers van het hoofdkantoor in Zwolle hun werk neer, aldus FNV. De vakbond verwacht dat ook leveranciers van Wehkamp, zoals BCC en Beter Bed, hinder ondervinden van de werkonderbrekingen. "We hadden dit liever voorkomen, maar de mensen bij Wehkamp zijn het echt zat. Steeds meer collega’s sluiten zich nu aan bij FNV en doen mee aan de staking", aldus FNV-bestuurder Ali Aklalouch.

De vakbond onderhandelde drie keer met Wehkamp over een sociaal plan, en wees het eindaanbod van de winkel afgelopen donderdag af. De Britse eigenaar van Wehkamp, de investeringsmaatschappij Apax Partners, wil het distributiecentrum in Maurik in Gelderland sluiten en verkopen. De reorganisatie treft ook het hoofdkantoor en deels het distributiecentrum in Zwolle.

FNV wil dat er een goede ontslagvergoeding komt voor iedereen die zijn baan kwijtraakt. Ook wil de vakbond meer geld voor begeleiding naar ander werk en voor scholing, zodat ontslagen werknemers meer kans hebben om weer aan werk te komen.