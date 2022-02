Europese voetbalclubs zoeken inkomsten uit riskante cryptowereld

Aleen afgelopen week als hebben de Spaanse club Sevilla de Engelse Premier League-club Crystal Palace tokens gelanceerd waarmee supporters diensten kunnen kopen en stemmen over zaken als de kleur van het voetbalshirt. Manchester United, qua fanschare de grootse club van Engeland, heeft een sponsorovereenkomst gesloten meet het blockchain-bedrijf Tezos.

Ondertussen is Manchester United ook een van de clubs die gesprekken voert met Binance, de blockchain-gigant die al fan-tokendeals heeft met het Italisaanse Lazio en het Portugese Porto. Volgens bronnen tegen persbureau Bloomberg zijn Newcastle United en Liverpool de andere ploegen die in onderhandeling zijn met Binance. Bij de drie clubs houdt iedereen de kaken stijf op elkaar, maar een woordvoerder van Binance geeft aan dat het bedrijf inderdaad met allerlei sportclubs in gesprek is om een mogelijke samenwerking te onderzoeken.

Extra inkomsten

Hoewel de crypto’s misschien riskant zijn, is de wereld van digitale munten wel aanlokkelijk voor voetbalclubs. Zij hebben onder meer door lege stadions tijdens corona veel inkomsten verloren, terwijl de spelerssalarissen zijn blijven stijgen. Crypto biedt via digitale merchandising en sponsoring een nieuwe bron van inkomsten.

Volgens een in december gepubliceerd rapport van adviesorganisatie Deloitte worden er in 2022 voor $2 miljard aan non-fungible tokens (NFT’s), niet-vervangbare tokens, verkocht in de sport. Dat is twee keer zoveel als in 2021.

„Elke sportorganisatie zal het op een of andere manier omarmen”, zegt Alex Dreyfus, ceo van Socios, de fan-token-specialist die achter de deals met Crystal Palace en Sevilla zit. Socios claimt ongeveer zestig soortgelijke overeenkomsten met Europese topclubs te hebben.

Reputatie

Toch vrezen enkele clubs ook voor hun reputatie als het fout gaat met crypto’s. Dat zou voor Newcastle de reden zijn waarom de club nog steeds twijfelt. Ook Premier League-club Wolverhampton Wanderers neemt de tijd. In juni sloot de club een overeenkomst met het Turkse cryptobedrijf Bitci voor shirtsponsoring op de mouw. De beloofde fan-tokens zijn er nog niet.

Daarnaast is de Britse reclametoezichthouder zeer kritisch. Die tikte in december Arsenal op de vingers en noemde de marketing van de fan-tokens door de Londense club via Socios werden gepromoot ’onverantwoord’.

De Spaanse club Reals Sociedad bleef achter met een gat van meer dan €800.000 in de begroting nadat platform Iqoniq, hoofdsponsor van vorig seizoen, in de problemen kwam