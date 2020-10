ABN Amro: negatieve spaarrente vanaf half miljoen

Dat blijkt uit een bericht dat ABN Amro maandag online heeft gezet. In april voerde de bank al negatieve spaarrente in voor klanten met meer dan €1 miljoen op de rekening. Die drempel gaat in minder dan een jaar tijd dus verder omlaag, naar een half miljoen.

ABN Amro benadrukt dat ondanks de drempelverlaging zo’n 98% van de klanten gevrijwaard blijft van negatieve spaarrente. De bank zet de rente voor meer klanten onder nul omdat niet wordt verwacht dat het lage renteklimaat snel voorbij zal zijn.

Door het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) moeten banken een half procent rente betalen om spaargeld dat zij niet in leningen kunnen uitzetten te bewaren. Maar ondanks de nulrente op spaarbankboekjes, blijven klanten maar meer sparen.

Rentebeleid

ABN Amro zegt niet anders te kunnen dan een deel van de negatieve rentekosten van de ECB aan klanten door te berekenen. Anderzijds profiteren veel consumenten wel al jaren van de lage hypotheekrente door het beleid bij de ECB.

Rabobank maakte eerder al bekend de spaarrentes aan te passen. Hier wordt de drempel voor negatieve spaarrente per 1 januari van €1 miljoen verlaagd naar €250.000. Ook ING maakt die stap vanaf de jaarwisseling.

Voor klanten die bij ABN Amro beleggen wordt een overgangsregeling ingevoerd, ook omdat voor hen recent de tarieven zijn gewijzigd.