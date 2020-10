Ⓒ ANP/HH

Het gaat goed met de elektrische auto. Ondanks, of misschien wel dankzij de coronacrisis, zijn er dit jaar in ons land méér stekkerauto’s dan ooit aan particulieren verkocht of privé geleased. Dit mede dankzij een overheidssubsidie van € 4000 op nieuwe en € 2000 op gebruikte stekkerauto’s.