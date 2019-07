'Euronext geeft update synergieën Oslo Børs'

Euronext meldde in juni de overname van Oslo Børs te hebben afgerond en begon een uitrookprocedure voor de resterende aandelen. Het bedrijf heeft inmiddels 97,8 procent van de aandelen in handen. Indien een update over de synergieën deze keer uitblijft, rekenen de kenners op meer informatie in oktober, bij de beleggersdag.

Verder meldt de onderneming waarschijnlijk een vlakke kwartaalomzet vergeleken met een jaar eerder. Dat is de gemiddelde voorspelling van analisten gepeild door persbureau Bloomberg. Volgens de consensus komt de omzet op 155 miljoen euro uit. Dat was in het tweede kwartaal van 2018 nog 157 miljoen euro. De nettowinst bedraagt volgens de consensus 57,2 miljoen euro, tegen 56,6 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar. De adoptie van de nieuwe boekhoudkundige regels IFRS 16 hebben volgens Euronext vrijwel geen impact op de omzet noch nettowinst.

Deutsche Bank

Analisten bij Deutsche Bank waarschuwen dat het tweede kwartaal uitdagend was voor de beursuitbater. De handelsvolumes gingen op jaarbasis met dubbele cijfers omlaag. Dat werd wel gecompenseerd door meerdere beursgangen.

Kredietbeoordelaar Standard & Poor's (S&P) heeft in de afgelopen drie maanden de kredietwaardigheid van beursuitbater Euronext naar beneden bijgesteld vanwege stijgende schulden. De firma verlaagde de rating voor de lange termijn van Euronext naar A- van A. De outlook is nu stabiel.