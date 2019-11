Groei werkgelegenheid bij detailhandel zwakt af

De banengroei blijft hoog in de kinderopvang, de timmerindustrie en in dierenartspraktijken. Sectoren die het meer moeten hebben van consumptie, zoals de horeca, levensmiddelenhandel en vooral de detailhandel en modebranche, hebben het moeilijker, blijkt volgens het onderzoek uit de salarisgegevens van een miljoen Nederlandse werknemers in de mkb.

Een sterke groei is waargenomen in de provincies Noord-Brabant, Utrecht, Gelderland (3,5 procent) en met name Flevoland (4,3 procent). Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) constateerde een licht herstel van de koopbereidheid in de maand oktober. Het is volgens de onderzoekers nog niet duidelijk of dat zich zal vertalen in een herstel in de laatste maanden van dit jaar.