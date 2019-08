Nieuw-Zeeland laat personeel in crypto uitbetalen

Het is voor zover bekend voor het eerst dat een land personeel in cryptomunten laat uitbetalen. De regel gaat in op 1 september dit jaar.

Voor de fiscus op het eiland, de Inland Revenue Department, is er geen onderscheid meer, melden media maandag. Iemand in loondienst mag zich daarmee later toch weer in de lokale munt laten uitbetalen.

Nieuw-Zeeland hoopt daarmee een graantje mee te pikken van de cryptogekte. Bitcoin noteert momenteel ondanks een kleine dip nog altijd op $11.380 per stuk, met een totale marktwaarde van $203 miljard.