’De stem van de vrijheid’

Het zijn de zinnen van Jetty Paerl (1921-2013), de Joodse zangeres van Radio Oranje die in de Tweede Wereldoorlog vanuit Londen spottende liedjes zong over ’foute’ Nederlanders en de Duitse bezetter. Ze schreef de zinnen op in 1978, 23 jaar na de bevrijding. Haar dochter Anne-Rose Bantzinger vond haar moeders overpeinzingen na haar overlijden in 2013. Ze trad in haar voetsporen van wat zonder overdrijving „haar stoere moeder” mag worden genoemd en zocht uit wat zij in de oorlog heeft meegemaakt. Door de coronacrisis vervalt het optreden van Anne-Rose als verteller en zangeres maar via het blad Zin Magazine krijgt de lezer toch een redelijk idee wie Jetje van Radio Oranje was. Zij zong op de radio de liedjes van Jo Paerl, de grootvader van Anne-Rose.

Anne-Rose Bantzinger

Jetty en haar ouders waren bij toeval in Londen terechtgekomen. Haar vader was in Amsterdam eigenaar van Universal Film Agency dat buitenlandse films verkocht aan Nederlandse bioscopen. In het voorjaar 1940 was hij medeproducent van de speelfilm Van ’t één komt het ander over zwemkampioene Willy den Ouden. Toen de Duitsers op 10 mei Nederland binnenvielen, vluchtte het gezin dat vanwege opnamen in Brussel zat, via Bordeaux naar Londen.

Jetty Paerl, de stem van Radio Oranje.

Na de oorlog vertegenwoordigde zij ons land op het allereerste Europees Songfestival in 1956 te Lugano. Ze zong het allereerste liedje: De vogels van Holland dat was geschreven door Annie M.G. Schmidt en Cor Lemaire. Nederland mocht, net zoals de andere landen, twee kandidaten uitzenden. Corrie Brokken was de andere zangeres. Na haar moederschap in 1958 trad Jetty slechts te hooi en te gras op. Wel bleven haar man, illustrator Cees Bantzinger en zij, in hun atelierwoning in hartje Amsterdam allerlei beroemdheden ontvangen, zoals Simon Carmiggelt en Godfried Bomans.

Anne-Rose: „Ze was er trots op dat de PTT op 5 mei 1993 twee postzegels uitbracht ter ere van Radio Oranje: een met haar beeltenis en een van een luisteraar.” Anne-Rose vertelt dat ze bij haar speurtocht naar haar moeders verleden veel baat had van de Bevrijdingsroute Europa dat te krijgen is bij de ANWB.