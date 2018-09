Boorschip Shell veilig in haven Alaska

Eerder op de dag werd gemeld dat het vaartuig was vlotgetrokken en werd versleept naar Kiliuda Bay. De Kulluk liep op 31 december aan de grond ten zuidwesten van de plaats Kodiak in Alaska nadat het schip tijdens een storm was losgeslagen van zijn sleepkabels

De Kulluk heeft meer dan 500.000 liter aan diesel aan boord en 45.000 liter aan andere olieproducten. Volgens de autoriteiten is er nog geen spoor van schade voor het milieu.