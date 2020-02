Uber snel vooruit op lagere beurzen VS

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met verliezen aan de nieuwe handelsdag begonnen. Zorgen over de economische gevolgen van het nieuwe coronavirus zorgden voor voorzichtigheid op de handelsvloeren. Beleggers hadden ook aandacht voor het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid. Technologiebedrijf Uber was een positieve uitschieter na de presentatie van zijn cijfers.