Fraudeur moet op zijn woorden letten

Wie woorden als 'speciale beloning' of 'geen sporen achterlaten' gebruikt, kan ook verdenking op zich laden. Via gespecialiseerde taalsoftware kunnen deze zinnetjes zou uit e-mail gesprekken of sms-verkeer worden gefilterd.

Dat blijkt uit onderzoek van accountantskantoor Ernst & Young, zo schrijft zakenkrant Financial Times. Inmiddels zijn er al meer dan 3000 woorden en uitdrukkingen uit e-mailgesprekken van frauderende medewerkers geanalyseerd via de antifraude technologie.

Volgens het accountantsbedrijf wordt er tijdens onderzoek naar misstanden bijna alleen maar gekeken naar cijfers, terwijl het nu ook mogelijk is om woorden en gesprekken te analyseren.

Via taalsoftware kan een plotselinge verandering in toon en taalgebruik worden opgespoord. De software is zelfs zo geavanceerd dat deze aangepast kan worden al aan de beroepsgroep waar het om gaat, bijvoorbeeld voor handelaars.

Goed nieuws voor de toezichthouders misschien, maar voor bedrijven die in opspraak zijn geraakt, betekent dit een nieuwe bron van zorg. Ook in het onderzoek naar het manipuleren van de Libor-rente, waar ook de Rabobank bij betrokken is, zou het e-mail verkeer wel eens onder de loep kunnen worden genomen.