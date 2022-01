Knallen met kaviaarblikken vol bladgoud en diamanten

Salar, die met zijn gezin en dat van zijn broer Sasan woont in het 19de-eeuwse rijksmonument, lijkt helemaal de persoon voor deze nieuwe droom: ,,We houden, zeg maar, van het goede leven”, legt hij zelf uit. ,,Ik hou van champagnespuiten, waarvoor ik een eigen pistool heb, we houden van bijzondere reizen en speciale wagens.” Op zijn telefoon toont hij een videootje van toen hij strandde met zijn Rolls, vanwege een platte band. Het laatste shot is van een halfleeg kaviaarblik op de bijrijdersstoel. ,,Want wat doe je dan, op zo’n moment?”, vraagt hij vrolijk. ,,Kaviaar eten!”

Het kaviaarblik van €100.000 met de Karma Gun, bladgoud en diamanten. Ⓒ vanzoggelazimi.com

De levensstijl van de broers die als asielzoekers het land in kwamen tijdens hun tienerjaren, heeft al menige wenkbrauw doen fronsen. ,,We hadden hier een politie-inval met vijftig man en honden”, begon Salar uit zichzelf over het ongenode bezoek van maart vorig jaar. ,,Ze zochten geld, wapens en drugs en ze hebben niets gevonden.” Het onderzoek loopt nog. ,,Deze hele zaak heeft ons sterker gemaakt”, zegt de gastheer.

Hij zegt er niet mee te zitten: ,,We hebben tientallen miljoenen aan vastgoed en alleen al de huuropbrengst uit de hotels bedraagt meer dan een miljoen euro per jaar.” Daaronder vallen de Zeeuwse publiekstrekkers hotel De Elderschans nabij het kasteel, Du Commerce in Oostburg en Le Provencal in Sluis. Azimi vertelt dat hij even dacht: ,,Ik kap ermee.” Maar het ondernemersbloed kriebelde nog.

Samen met zijn compagnon, kunstenaar Remon van Zoggel, is hij nu een lijn begonnen met Azimi-kaviaar van Iraanse steuren, gekweekt in China. ,,Een blik Imperial van 50 gram voor €100, van 250 gram voor €500, een kilo voor €2000 en meer maten er tussenin. Op de blikken komt het handgemaakte logo met 24 karaat bladgoud”, zegt hij trots boven enkele exemplaren in zijn handen.

,,We kunnen er ook eigen koelkasten bij leveren, die al staan in verkooppunten in Gent, Brugge, Zeebrugge, Antwerpen en Roeselare. We zijn in België al begonnen, want daar is alles open. Het is niet aan te slepen!”

Kasteel De Elderschans, met de Iraanse en Nederlandse vlag gebroederlijk voor de deur. Ⓒ Foto De Telegraaf

Dan is er nog de Azimi-wijn, terwijl de champagne, het bier, de gin en het parfum nog eraan komen. Bovendien is Azimi mede-eigenaar van Cyrus, dat dranken maakt als saffraan gin en -wodka, maar ook arak, thee en koffie. ,,Ik zoek ook franchise-houders om alles aan te bieden.”

Het absolute summum in deze uitgaans-onderneming is een kaviaar-lijn voor de allerrijksten der aarde. De Van Zoggel-Azimi lijn, met blikken niet alleen voorzien van bladgoud. Hier staat het logo op van de Karma Gun, een pistool dat gericht is op de schutter, waarmee Azimi’s compagnon, kunstenaar Remon van Zoggel, internationaal een letterlijke knaller maakte. De Karma Gun staat in het logo op de blikken, dat bovendien voorzien is van diamanten: ,,Hierin zit Beluga-kaviaar. De prijs is €30.000 voor 250 gram en €100.000 voor een kilo. De meest exclusieve en duurste kaviaar van de planeet.” De ondernemer zou wel weten wat hij op een avondje uit voor een dame zou bestellen: ,,Als je ècht dik wil doen: een potje Azimi!”

Champagne is in de disco’s al meer in trek. De geboren Perziër is ervan overtuigd: ,,Ik ben degene die ervoor gaat zorgen dat ook de kaviaarverkoop er in de Benelux zal gaan stijgen.” Enthousiast verheft hij zijn stem enthousiast in de kasteelzaal. ,,Let op mijn woorden, je kan me eraan houden. Dit wordt het Salar-effect!”

Nu moet alleen de horeca in Nederland nog open …