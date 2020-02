Slechte automarkt raakt ook VDL

De omzet kwam afgelopen jaar uit op €5,78 miljard, een daling van 3,2%. Het operationeel resultaat bleef nagenoeg genoeg gelijk op €202 miljoen, maar het nettoresultaat is gedaald van €178 miljoen in 2018 naar €156 miljoen afgelopen jaar. De nettowinst in 2018 werd echter gestuwd door de verkoop van het belang van VDL in landbouwmachinefabrikant Ploeger Oxbo.

Tevreden

De lagere resultaten komen overeen met de prognose van het bedrijf begin vorig jaar. „Als je het speelveld overziet dan zijn we tevreden over het verloop van 2019”, zegt Van der Leegte. „Door onze enorme diversiteit is het omzetverlies van ruim €550 miljoen bij Autoassemblage voor ongeveer €400 miljoen gecompenseerd door onze overige activiteiten.”

De omzet bij de autoassemblagebedrijf VDL Nedcar daalde zoals verwacht met 15% tot €3,1 miljard. VDL zag in de herfst de vraag naar auto’s al afnemen en het concern dat voor BMW enkele Mini- en BMW-modellen bouwt, beweegt al onafhankelijke bouwer mee met de grillen van de markt. In Born zijn afgelopen jaar 174.097 auto’s gebouwd. Een jaar eerder waren dat nog 211.660 auto’s. Uiteindelijk moest VDL hier het zevenhonderd man tellende leger van flexibele arbeidskrachten afbouwen.

Voor komend jaar verwacht VDL dat de autoproductie weer zal dalen. „Er is veel turbulentie in de markt door de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China en langzaam begin het coronavirus ook door te werken”, zegt Van der Leegte.

China

De omzet van de bussendivisie van VDL is afgelopen jaar met 48% gestegen van €446 miljoen naar €658 miljoen. Desalniettemin zit het VDL dwars dat zij een tender in Overijssel voor het leveren van elektrische streekbussen hebben verloren van een concurrent. „Wij vinden eerlijke arbeidsvoorwaarden, vakbonden en het recht dat werknemers zich mogen verenigen als land heel erg belangrijk”, zegt Van der Leegte. „Maar dan moet je als overheid ook wel de juridische kaders scheppen bij aanbestedingen om een eerlijk speelveld te creëren. Dat doe je niet als je kiest voor een bussenbouwer uit een land waar ze het niet zo nauw nemen met dit soort regels en ook nog staatssubsidie krijgt.”

Voor dit jaar verwacht Van der Leegte dat de omzet met 10% zal dalen. De bussendivisie gaat slechter presteren. Door de nieuwe wet die flexibele arbeidskrachten moet beschermen en loonstijgingen verwacht Van der Leegte dat de loonkosten met 8% gaan stijgen dit jaar.