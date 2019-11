ABN plakt verkoopadvies op Aalberts

Het bedrijfsresultaat (ebita) voor heel het jaar komt naar verwachting van de kenners lager uit dan voorspeld door de consensus van analistenramingen. Een oorzaak daarvoor is de zwakkere stand van de industriële en machinebouwmarkten. Daarnaast is de vergelijkingsbasis met de tweede helft van 2018 ongunstig aangezien er toen een eenmalige meevaller in de boeken ging.

ABN AMRO plakt een koersdoel van 31 euro op het aandeel, dat dinsdag omstreeks 15.30 uur 3,3 procent zakte tot 36,54 euro.

AEX-fonds Aalberts komt op 27 februari met jaarcijfers naar buiten.