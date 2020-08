Column: Economie groeit, maar welvaart neemt af

De horeca had het moeilijk met de lockdown. Ⓒ Hollandse Hoogte / Novum RegioFoto

De gevolgen van de lockdowns voor de economie worden nu duidelijk. Vorige week werd bekend dat de Amerikaanse economie in het tweede kwartaal met 9,5% is gekrompen ten opzichte van een jaar eerder, terwijl het Duitse bbp 11,7% lager was dan in het tweede kwartaal van vorig jaar. Elders was de krimp nog groter: 17% in Italië, 19% in Frankrijk en 22% in Spanje.