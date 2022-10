Premium Het beste van De Telegraaf

Column: bomencrisis… ook dat nog

Door casper burgering Kopieer naar clipboard

Hoewel minister Christianne van der Wal-Zeggelink voor Natuur en Stikstof onlangs ook een handje meehielp, worden er in Nederland weinig nieuwe bomen geplant. Ⓒ ANP/HH

Onze bossen zijn verouderd, nemen dus minder CO2 op en nieuwe bomen worden mondjesmaat bijgeplant in de EU. Toegegeven, het is niet de meest urgente crisis en van een boompje meer of minder liggen we nu even niet wakker. We hebben genoeg crises te verduren. Evengoed houdt de Europese Commissie (EC) vast aan haar bossenstrategie van 3 miljard extra bomen in de hele EU tegen 2030. We zijn nu zo’n 430 dagen verder sinds de lancering van het plan. Tijd voor een update.