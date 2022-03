Populair op dft.nl: Oorlog, Sywert en geen zin in fulltime werk

Maar daarna was het vooral de oorlog. En wat betekent de geopolitieke situatie voor de economie, het klimaat en de uitbreiding van Europa?

En dan is er ook nog het effect op de energierekening: de gasprijs schiet de lucht in.

Dan hadden we ook nog een andere crisis: de wooncrisis. Projectontwikkelaars weten raad, maar dan moeten we wel gaan bouwen in weilanden.

Het was Poetins prestigeproject: de Nord Stream 2 die Russisch gas naar Duitsland zou brengen. Maar het land zegt nu ’njet’ tegen de pijplijn, uit protest tegen de inval in Oekraïne. Het moederbedrijf van de Nord Steam 2 staat daarom op het randje van faillissement.

In Nederland: veel jongeren hebben helemaal geen zin meer in fulltime werken. Zij vinden drie of vier dagen in de week meer dan genoeg.

Rusland vecht niet alleen met soldaten, maar ook met trollen en hackers. Daar kan ook Nederland last van krijgen.

Ondertussen probeerden landgenoten met moeite Rusland te verlaten. Dat valt nog niet mee.

En zelfs Shell blijkt een moreel kompas te hebben: het Britse oliebedrijf trekt zich terug uit Rusland. Maar koopt nog wel even een grote partij Russische olie op.

De Nederlandse directeur van het Russische staatsbedrijf Gazprom houdt de eer aan zichzelf: hij stapt op.

