’AkzoNobel in schijnwerpers op Damrak’

AkzoNobel boekte in het tweede kwartaal veel minder winst door de coronacrisis. Door de crisis stond vooral de vraag naar lakken vanuit de auto-industrie en luchtvaartsector sterk onder druk, maar ook decoratieve verf werd minder verkocht.

Om de crisis het hoofd te bieden snijdt het bedrijf in de kosten. Volgens AkzoNobel nam de tegenwind door de virusuitbraak in de loop van het afgelopen kwartaal wel steeds meer af en denkt het bedrijf in de tweede jaarhelft te kunnen profiteren van de lagere grondstofkosten.

Ook Philips staat in het nieuws. Het zorgtechnologieconcern heeft volgens persbureau Bloomberg contact gezocht met Chinese branchegenoten Haier Group en Midea Group om te peilen of ze interesse hebben in de Philips-divisie die huishoudelijke apparaten maakt. Het formele verkoopproces van de divisie zal waarschijnlijk in het vierde kwartaal van start gaan.

Uitgifte obligaties Vopak

Tankopslagbedrijf Vopak kondigde aan obligaties van 350 miljoen dollar en 150 miljoen euro uit te geven. De onderneming heeft overeenkomsten getekend voor een onderhandse plaatsing van de schuldpapieren. Het geld dat Vopak met de uitgifte ophaalt, wordt gebruikt voor het afbetalen van uitstaande schulden en algehele bedrijfsdoeleinden.

Kiadis Pharma kondigde de publicatie aan van nieuw onderzoek naar de zogeheten killercellen van het bedrijf in het wetenschappelijk tijdschrift van de Amerikaanse vereniging voor hematologie. Het onderzoek wijst er volgens Kiadis op dat de cellen de werking van bepaalde antistoffen tegen multipel myeloom kan verbeteren.

De Europese beurzen wonnen dinsdag terrein. De AEX-index won 0,4 procent tot 581,29 punten en de MidKap klom 0,8 procent tot 776,23 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt stegen tot 1 procent. Ook Wall Street ging overwegend vooruit. De Dow-Jonesindex eindigde 0,6 procent in de plus op 26.840,40 punten en de brede S&P 500 won 0,2 procent. Technologiebeurs Nasdaq zakte daarentegen 0,8 procent.

De euro was 1,1532 dollar waard tegen 1,1492 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,6 procent tot 41,65 dollar. Brentolie kostte 0,5 procent minder op 44,09 dollar per vat.