ASMI en DSM ontlopen verliesreeks Damrak

De AEX-index noteerde rond 09:45 uur, na 0,4% winst dinsdag, 1% lager bij 575,2 punten. De AMX-index ging van 0,8% winst naar 0,1% verlies bij 776,8 punten.

Het CBS meldde een vrijwel onveranderd consumentenvertrouwen in juli, dat uitkomt op -26 indexstand, afgezet tegen -27 in juni.

Het CBS bevestigde de grootste daling in investeringen ooit gemeten.

Elders in Europa verloor de Duitse DAX 0,2%, net als de Britse FTSE 100. De Franse CAC-40 verloor 0,5%.

De Japanse grootste beurs Nikkei 225 eindigde woensdag 0,6% lager. Donderdag en vrijdag blijven de Japanse beurzen dicht vanwege nationale feestdagen.

De Dow-Jonesindex eindigde dinsdag 0,6% in de plus op 26.840,40 punten. DAF-moederbedrijf Paccer schoot omhoog. De eerste futures voor opening van de beurzen in New York om 15.30 uur gingen van winst naar verlies.

President Trump waarschuwde dat het coronavirus in de grootste economie „eerst erger zal worden voordat het beter wordt.” Dat werd gezien als een omslag in zijn visie. Het aantal besmettingen is volgens het Johns Hopkins Institute opgelopen tot 14,9 miljoen, 615.754 mensen zijn overleden.

Beleggers reageerden op stijgende spanningen tussen China en de Verenigde Staten. Peking hekelde het verzoek van Washington om het Chinese consulaat in Houston te sluiten.

De euro steeg in de Aziatische handel naar $1,1547. Goud nam een sprint naar $1857, en zakte daarna even weg. Zilver ging naar een record. Brentolie daalde 0,5% tot $44,05 per vat.

Licht verlies AkzoNobel

Investeringsfonds Prosus (-2,8%) leidde de lange lijst met verliezers in de AEX. ABN Amro (-2%) kreeg een koersdoelverhoging van Jefferies, van €8,40 naar €9,50 bij een ongewijzigd advies om het aandeel aan te houden. ING zakte 1,7%.

Bij verzekeraar Aegon (-1,4%) bouwde BlackRock zijn belang licht af tot 5,3%. Sectorgenoot ASR verloor 1,4%.

Royal Dutch Shell (-1,9%) blijft verwikkeld in een zaak rondom vermeende Nigeriaanse corruptie. De Italiaanse justitie meldde celstraf te willen opleggen aan een bestuurder van Shell, net als aan topman Claudio Descalzi van het Italiaanse olie- en gasconcern Eni wegens vermeende corruptie in Nigeria.

Philips verloor 1%. Het zorgtechnologieconcern zou zijn divisie huishoudelijke artikelen willen verkopen.

Verfmaker AkzoNobel (-0,2%) meldde een 19% lagere omzet over het tweede kwartaal. Dat was in lijn met een mededeling van de verffabrikant van vorige week. KBC Securities verhoogde zijn koersdoel, van €85 naar €90 bij een gehandhaafd toevoegen-advies.

Uitzender Randstad (-0,5%) kreeg de dag na zijn kwartaalcijferpresentatie een koersdoelverhoging van KBC Securities, van €38 naar €46, bij een houden-advies.

Het aandeel KPN bleef vlak na de veiling van spectrum voor het nieuwe 5G-netwerk. Het telecombedrijf kreeg, met T-Mobile en VodafoneZiggo, frequenties toebedeeld. KPN betaalde €416 miljoen.

Bij de winnaars stonden alleen nog ASMI (+0,4%) en DSM (+0,3%), maar hun winsten slonken.

Kabelbedrijf Altice (+2,7%) kreeg bij de middelgrote fondsen een adviesverhoging, van neutraal naar overwogen, van JPMorgan bij een koersdoel van €4,70.

KLM heeft na vijf maanden de passagiersvluchten naar China hervat. De dochter van Air France KLM (-0,2%) hervatte na de coronauitbraak vluchten richting Shanghai via Zuid-Korea.

Tankopslagbedrijf Vopak (+0,5%) gaf obligaties uit ter waarde van $350 miljoen dollar en $150 miljoen euro, via onderhandse plaatsing van het schuldpapier.

Oliebedrijf SBM Offshore verloor 0,5%. Zijn oud-topman Didier Keller erkende schuld aan fraude.

