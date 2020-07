Uitglijder Shell op rode AEX

Rond 16.25 uur noteerde de AEX-index 1,3% lager op 573,5 punten. De AMX daalde 0,1% naar 775,3 punten. De koersenborden in Londen (-0,8%), Parijs (-1%) en Frankfurt (-0,4%) kleurden eveneens rood.

Beleggers schrokken van het nieuws dat het Chinese consulaat in de Amerikaanse stad Houston binnen 72 uur de deuren moet sluiten. Washington zegt met de stap Amerikaanse belangen te willen beschermen, zowel intellectueel eigendom als privé-informatie. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de sluiting „een schandalige zet en een politieke provocatie”.

„Op de beurzen komen vandaag de politieke risico’s om de hoek kijken”, zei Ralph Wessels, hoofd beleggingsstrategie van ABN Amro. „Maar er is nog geen echte stress in de markt. De koersen zijn de afgelopen tijd hard opgelopen. Het is nu ook even op adem komen.”

Op Wall Street koerste de Dow Jones-index na bijna een uur handelen 0,1% in het groen. Techbeurs Nasdaq steeg 0,4%. Vanavond laat komen softwaregigant Microsoft en autofabrikant Tesla met kwartaalcijfers.

Het kwartaalcijferseizoen is inmiddels in volle gang. „Er is nog niet een duidelijk beeld. De meeste bedrijfsresultaten leken beter dan verwacht, maar de verwachtingen waren ook extreem laag. Wat ook opvalt is dat veel bedrijven nog geen verwachting durven uit te spreken”, aldus beursstrateeg Wessels.

De Amerikaanse president Donald Trump waarschuwde trouwens dat het coronavirus in de grootste economie van de wereld „eerst erger zal worden voordat het beter wordt”. Dat werd gezien als een omslag in zijn visie op aanpak van de crisis. Het aantal besmettingen is volgens het Johns Hopkins Institute opgelopen tot 14,9 miljoen wereldwijd, 615.754 mensen zijn overleden.

ASMI koploper in AEX

In de AEX werden de winnaars aangevoerd door ASMI (+2,4%). Zakenbank Credit Suisse verhoogde haar koersdoel voor de chipmachinefabrikant van €141 naar €150 bij een ongewijzigd koopadvies. Voormalig zusterbedrijf ASML werd 0,9% meer waard. Meevallende prognoses van Texas Instruments zorgden voor een positieve stemming in de chipsector.

Betalingsdienstverlener Adyen pluste 0,6%. In de chemiehoek gingen ook DSM (+0,6%) en IMCD (+0,5%) vooruit.

Royal Dutch Shell (-4,4%) was de grootste daler onder de hoofdfondsen. Het energieconcern had last van de lagere olieprijs. De olie- en gasgigant bleef tevens verwikkeld in een zaak rondom vermeende corruptie in Nigeria. De Italiaanse justitie meldde een jarenlange celstraf te willen opleggen aan voormalig Shell-bestuurder Malcolm Brinded. Techinvesteerder Prosus (-3,3%) trok de AEX eveneens omlaag.

ABN Amro daalde 3,6%. Bij de financiële waarden gingen ook ING (-2,8%) en Aegon (-1,6%) achteruit. De ECB neigt ernaar banken te vragen om ten minste tot het einde van het jaar geen dividend uit te keren, meldde persbureau Bloomberg. Bij de centrale bank zouden veel beleidsbepalers vinden dat de economische situatie door de coronacrisis nog te onzeker is om te rechtvaardigen dat kredietverstrekkers weer kapitaal aan hun aandeelhouders teruggeven. De ECB riep banken in de eurozone in maart al op om in ieder geval tot 1 oktober geen dividend uit te keren.

Philips verloor 0,9%. Het zorgtechnologieconcern zou zijn divisie huishoudelijke artikelen willen verkopen aan een Chinese of Turkse partij.

Uitzender Randstad (-2,2%) deed een stap terug na dinsdag bijna 10% te zijn gestegen op beter dan verwachte kwartaalresultaten. AkzoNobel (-1,6%) meldde een 19% lagere omzet over het tweede kwartaal. Dat was in lijn met een mededeling van de verffabrikant van vorige week.

Bij de middelgrote fondsen was speciaalchemieconcern Corbion (+3,5%) de grootste stijger. Kabelbedrijf Altice Europe (+1,5%) kreeg een adviesverhoging van zakenbank JPMorgan naar ’overwogen’ bij een koersdoel van €4,70. Kunstmestfabrikant OCI (-3,1%) stond onderaan in de AMX.

Maritiem dienstverlener SBM Offshore zakte 2,4%. Voormalig SBM Offshore-topman Didier Keller erkende schuldig te zijn aan fraude.

Bij de smallcapfondsen schoot Sif Holding 5,6% omhoog. De platformbouwer zou in de race zijn voor een contract voor de aanleg van funderingen voor windmolens voor de Britse kust.

