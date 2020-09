Hoekstra maakt zich ’zorgen’ over Volksbank

Daarnaast onthulde deze krant dat de nieuwe topman van de Volksbank Martijn Gribnau, en daarmee de bank zelf, op het moment van diens aanstelling nog onder de Amerikaanse sanctiewet viel. Dat was omdat Gribnau nog een green card had, een soort werkvergunning van de Verenigde Staten. Die heeft de nieuwe ceo inmiddels ingeleverd, meldt Hoekstra.

De onrust heeft ervoor gezorgd dat minister Hoekstra in gesprek met de voorzitter van de raad van de commissarissen en Gribnau ’zijn zorgen heeft geuit’. Dat schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer.

„Ik vind het teleurstellend dat constructieve samenwerking tussen de directieleden kennelijk niet mogelijk is gebleken en dat dit uiteindelijk tot het vertrek van de cfo heeft geleid”, schrijft Hoekstra. Hij meldt dat de Volksbank een ’onafhankelijk en extern onderzoek laat verrichten naar de bestuursdynamiek’.

Veel dieper wil de minister niet ingaan op de kwestie bij de staatsbank. Hij wijst erop dat zijn ministerie juist het NLFI, dat de staatsdeelnemingen beheert, heeft opgezet om die belangen zelfstandig en niet-politiek op te pakken.