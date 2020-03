’Beurs sluiten lijdt tot meer paniek’

De Amsterdamse beurs sluit niet, ondanks de heftige koersbewegingen. Ⓒ Matty van Wijnbergen

Amsterdam - Dankzij het coronavirus zijn veel aandelenbeurzen in een paar weken tijd bijna een derde van hun waarde kwijtgeraakt. Naar de economische schade van het virus is het nog altijd gissen. De roep of de beurzen hun deuren moeten sluiten, wordt daarom steeds luider.