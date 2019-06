Arcelor pookt Damrak-vuurtje op

Om 14 uur stond de AEX 0,9% hoger op 558,5 punten, het hoogste niveau sinds half mei. De AMX steeg 1,6% naar 768,1 punten.

De Duitse DAX en de Franse CAC 40 wonnen 1% respectievelijk 0,4%. De Duitse economie is voor het eerst in negen jaar negatief geworden (-0,7%), zo bleek uit de Sentix-index voor de Europese groeimotor.

De Nederlandsche Bank waarschuwt voor groeivertraging van de Nederlandse economie, door spanningen op de arbeidsmarkt maar vooral door de handelsoorlog die sneller komt dan werd verwacht.

De indexfutures wezen op openingswinsten van 0,3-0,7% voor de Amerikaanse beursgraadmeters.

Afnemende zorgen over de handelsoorlog hielpen het sentiment. President Donald Trump zei in een interview dat China er alle belang bij heeft een handelsdeal te sluiten. Hij ontmoet de Chinese president Xi Jinping op de G20-top op 28 en 29 juni. Zijn handelsafgevaardigde Wilbur Ross voorspelde een handelsdeal. ,,Zelfs een gewapende oorlog eindigt in onderhandelingen”, aldus Ross.

„Door dat nieuws is het sentiment op de markt verbeterd, de spanning loopt eruit. De markt wil, na alle woorden van China en de VS, wel dat die twee een deal met traceerbare substantiële afspraken bereiken”, overziet Camil Faber van valutahandelaar Ebury.

„Deze afgenomen spanning heeft direct gevolgen ook voor de obligaties. En met zicht op een renteverlaging in de Verenigde Staten komende maanden is direct de euro een stukje sterker geworden. De markt denkt dat een renteverhoging vlak voor de G20-top niet waarschijnlijk is”, aldus Faber.

Brentolie werd 0,2% duurder bij $62,45 per vat.

Staal warmt op

Bij de Nederlandse hoofdfondsen ging staalproducent ArcelorMittal evenals maandag aan kop, ditmaal met een winst van 6,7%.

De verzekeraars waren ook in trek. ASR steeg met 2,3%. Aegon en NN Group klommen met 1,9% tot 1,8%. KBC is iets positiever over NN Group geworden, na de voorgenomen aankoop van de schadetak van Vivat. Zwaargewicht ING bood 1,4% winst.

Galapagos steeg 1,9%. Het biotechnologiebedrijf heeft sneller dan verwacht voldoende patiënten met artrose in de knie geworven voor een tweede onderzoeksfase van een nieuw medicijn.

Unilever ging 0,4% vooruit. ING meent dat het voedings- en verzorgingsmiddelenconcern een relatief hoge prijs betaalt voor het Amerikaanse huidverzorgingsbedrijf Tatcha.

Bij de middelgrote fondsen blonk AMG met een winst van 6,8% uit. De metalenleverancier start een formeel onderzoek naar de beursgang van zijn Technologies-divisie, na hier eerder al op gehint te hebben. ING gaf een koopadvies, met een koersdoel van €37, komend van €27.

Aluminiumverwerker Aperam steeg 3,7%, chiptoeleverancier ASMI werd 3,8% meer waard.

SBM Offshore won 3,49%. Het bedrijf heeft met het Braziliaanse Petrobras een intentieverklaring getekend voor het leasen van een nieuw productie- en opslagschip. KBC gaf een koersdoelverhoging van €2 naar €22 bij een kopen-advies.

Air France KLM steeg 0,8%, op het nieuws dat het aantal passagiers in mei met 3,3% is gestegen. KLM-topman Pieter Elbers benadrukt dat kostenbesparing prioriteit blijft houden.

Smallcap Pharming won 2%. Het bedrijf begint een klinisch onderzoek naar de effecten van zijn medicijn Ruconest bij patiënten met zwangerschapsvergiftiging.

